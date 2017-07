A sensação térmica nesta terça-feira em Mundo Novo chegou a -5º C, por volta das 6h da manhã com registro de 1º C. Pelo menos 13 cidades do Estado, especialmente as da região sul, registraram geada durante a madrugada desta terça-feira (18). Vários municípios também registraram temperatura em torno de zero grau e a sensação térmica chegou a -10°C.

Para esta quarta-feira (19) o dia será de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde com a máxima de 20° C e mínima de 4° C.