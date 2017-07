Prefeito de Naviraí recebe de vereadores cheque de mais de R$ 59 mil reais  

A Câmara de Naviraí através do seu presidente Jamil do Bem Bom e os demais vereadores devolveram ao Executivo um cheque no valor de R$ 59.799,38 ( cinquenta e nove mil reais e setecentos e noventa e nove reais e trinto e oito centavos).

O dinheiro que seria utilizado para pintura do prédio da Câmara Municipal de Naviraí acabou não sendo gasto e, com a suspensão do processo licitatório, o recurso foi devolvido, no valor integral para a Prefeitura.

O ato foi realizado na manhã desta segunda-feira (17) em reunião para debater a viabilidade da criação de um novo cemitério em Naviraí com a presença do prefeito Izauri de Macedo.