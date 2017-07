Marido se irrita com choro de bebê, dá socos e tenta enforcar mulher

Compartilhar no Facebook

Irritado com o choro do filho, um bebê, um homem de 47 anos agrediu a esposa de 27 anos com soco e tentou matá-la, na noite deste domingo (16), na cidade de Brasilândia.

O casal estava com o bebê na casa da mãe da vítima e ao retornarem para a residência por volta das 22 horas deste domingo (16), o homem irritado com o choro do bebê disse a mulher que não tinha paz, e que era para ela sair de casa levando a criança.

A moça falou que iria embora no dia seguinte, mas ele começou a fazer ameaças momento em que a vítima pegou uma bolsa com seus pertences e quando saia da residência foi segurada pelo braço pelo marido que a ameaçou.

Em seguida, ela a empurrou contra a parede e desferiu socos em seu rosto e tentou enforca-la. Para se defender, a mulher arremessou um ventilador contra o marido. Ele tentou agredi-la novamente.

A mulher conseguiu escapara e pedir ajuda a uma vizinha. O caso foi registrado como vias de fato, violência doméstica.

MidiaMax