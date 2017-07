Marido flagra mulher entrando em motel e destrói camionete do amante

Compartilhar no Facebook

Uma suposta traição terminou com ameaças a um homem de 30 anos e sua camionete destruída pelo marido de 40 anos, da mulher na cidade de Três Lagoas distante.

Mas, para a história existem duas versões. Segundo o suposto amante, ele estaria se relacionando com uma mulher, e que o autor seria seu marido, e após se encontrarem teria ido até uma residência em construção, já que é instalador de vigas, para vistoriar uma obra.

Ao entrar e sair da residência percebeu que sua camionete estava com os quatro pneus furados, o vidro quebrado e as portas amassadas. A carreta que estava acoplada ao carro também teve os pneus furados e funcionários da construção contaram a ele que apenas um desconhecido teria chegado próximo ao carro.

O homem procurou a delegacia de polícia e ainda disse que teria recebido uma ligação do autor onde era ameaçado de morte, caso não deixasse a cidade, já que teria descoberto a traição da esposa. O autor disse que estava ‘caçando’ a vítima.

Já a outra versão da história foi contada pela funcionária de um motel que disse na delegacia, que o casal foi para o motel para fugir do ex-marido da mulher que estava perseguindo os dois pelas ruas da cidade.

Quando da confecção do boletim de ocorrência feito pela funcionária do motel o homem, dono da camionete danificada, não quis ser identificado e negou que teria qualquer envolvimento com a mulher.