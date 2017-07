Prazo para sacar FGTS das contas inativas termina em duas semana

Trabalhadores com contas inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que pediram demissão ou tiveram o contrato de trabalho finalizado por justa causa até dezembro de 2015 podem sacar o saldo das contas até 31 de julho.

Para retirar o benefício é preciso se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal. O pagamento é realizado conforme o mês de nascimento do trabalhador. Na fase atual, os saques estão liberados para os nascidos em dezembro, mas quem foi beneficiado em uma das etapas anteriores e ainda não sacou o dinheiro também poderá realizar o saque até o fim do mês.

Até 28 de junho, 18,2% entre os nascidos de janeiro a novembro ainda não tinham realizado o saque. Para conferir quem tem direito ao saque basta acessar o site: www.contasinativas.caixa.gov.br. Com informações do Portal Brasil.

Segundo balanço divulgado na última sexta-feira (14), um total de R$ 41,8 bilhões foi pago a 24,8 milhões de trabalhadores. Esse total foi liberado até a última quarta-feira (12) e equivale a 96% do valor disponível para saque (R$43,6 bilhões).

O número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do fundo representa 82% das 30,2 milhões de pessoas beneficiadas pela medida. Os valores sacados das contas inativas do FGTS superaram a previsão inicial do banco de R$ 35 bilhões.

Atendimento

Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem ter em mãos o documento de identificação e a carteira de trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima de R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação dos documentos.

Os trabalhadores com saldo até R$ 1,5 mil podem sacar no autoatendimento, somente com a senha do cartão cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, nas lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, caso não tenha optado por receber o crédito automático em conta do banco, o saque deve ser feito na boca do caixa nas agências.