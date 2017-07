Homem é atropelado em Naviraí

No inicio da noite de domingo próximo às 19h, Claudio da Silva Azevedo, 48 anos, foi atropelado por uma motocicleta na avenida Bataiporã em Naviraí.

O piloto da moto uma CBX 250 Twister de 22 anos foi encaminhado ao hospital pela equipe do SAMU e Claudio pelo Corpo de Bombeiros.

Com uma possível fratura do braço esquerdo, perfuração do abdômen e traumatismo craniano, Claudio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Thiago teve ferimento nos lábios e escoriações pelo corpo. Os socorristas do SAMU informaram a Polícia Militar que Thiago não aparentava embriaguez, mas estava bastante confuso, possivelmente por decorrência do acidente, pois também caiu ao solo e teve o capacete rachado. No momento do acidente, Tiago não portava CNH e nem a documentação da moto. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veiculo automotor.