BPFron apreende aproximadamente 1 tonelada de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai

No início da madrugada deste domingo (16) policiais do BPFRON apreenderam um veículo carregado com aproximadamente 1 tonelada de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

Uma equipe realizava patrulhamento na área rural de Guaíra quando visualizaram um comboio de veículos, na tentativa de abordagem todos se evadiram em alta velocidade, outra equipe realizou um bloqueio na via a fim de interceptar um GM/Vectra de cor prata, porém este desobedeceu a ordem dos agentes e furou a barreira policial e fugiu, iniciado o acompanhamento ao automóvel, este foi perdido de vista, no entanto, alguns quilômetros a frente se depararam com um acidente tipo colisão frontal entre o Vectra é uma Toyota/Land Cruiser, após a batida o suspeito fugiu em uma lavoura, não sendo mais localizado.

Em vistoria veicular, constatou-se que o mesmo estava carregado com diversos volumes de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

Buscas foram realizadas no local a fim de encontrar o homem, contudo ninguém foi localizado.

A polícia rodoviária federal foi acionada para atender ao acidente e sinalizar a via, e equipes do SAMU estiveram no local a fim de prestar a assistência médica necessária às vítimas da colisão. Diante dos fatos, o veículo e os ilícitos foram apreendidos e entregues à autoridade competente para as providências cabíveis.

