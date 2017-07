Volpato será gerente de Frigorífico reaberto com geração de 80 empregos em Naviraí

Na tarde de sexta-feira (14), o ex-vereador Gean Volpato em nome de um grupo de empresarios esteve com o prefeito de Naviraí, Izauri,para discutir a reativação do Frigorífico Araguaia.

Conforme Volpato o funcionamento do Frigorífico a capacidade de abate será até 200 cabeças dia, com geração de aproximadamente 80 novos empregos diretos.

O Frigorífico Araguaia que fica há 26KM distante da sede do município nas proximidades do Assentamento Juncal, terá o integral apoio da Prefeitura Municipal, através da Gerência de Desenvolvimento Econômico proporcionando o levantamento e cascalhamento da estrada que dá acesso do Assentamento até as instalações do frigorifico, num percurso de 4km.

Izauri ao lado do empresário e produtor rural Nelson Antonini, do Gerente de Desenvolvimento Econômico Fernando Kamitani da Gerente de Obras Ana Paula Rocha e Gean Volpato, disse que com essa implantação, são novos empregos.

Segundo o chefe do executivo, o interesse pelo investimento no município pode resultar na vinda de outras empresas.

Gean Volpato gerente destacou que entrará o quanto antes o funcionamento do Araguaia.