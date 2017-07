POLICIALPara defender amiga de agressão, mulher mata pecuarista a tiros

O ex-candidato a vice-prefeito e pecuarista, Reinaldo Martins de Souza, 59 anos, conhecido como Reinaldo Kaburé, morreu ao ser atingido por dois tiros, durante uma discussão que acontecia dentro da casa onde morava, em uma fazenda localizada no município de Nioaque. A suspeita do crime é amiga da esposa da vítima. Ela está foragida.

Kaburé morava com a esposa em uma fazenda e reuniu amigos na noite de domingo. Por volta de 03h45 da madrugada de segunda-feira, dia 10 de julho, uma briga entre o pecuarista e a esposa dentro do quarto do casal, chamou atenção dos amigos que ainda estavam na casa.

Os amigos do casal bateram na porta do quarto e viram que Kaburé estava armado com uma pistola e segundo as testemunhas, ele estava bastante nervoso. As testemunhas partiram para cima do homem para desarmá-lo e Marielli Simões Burgo pegou a pistola e correu para o fundo da casa.

Kaburé foi até a cozinha, pegou um facão e foi atrás de Marielli, que disparou duas vezes no homem. Após os tiros, ela deixou a arma no local, pegou o carro e fugiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, encontrou a vítima já sem vida. A polícia encontrou duas cápsulas de pistola 9 mm deflagradas ao lado do corpo.

Uma espingarda calibre 12, além da arma usada no crime foi encontrada na casa. Conforme informações do site Nioaque Online, Kaburé era muito conhecido na cidade, e nas eleições de 2016, se candidatou ao cargo de vice-prefeito, porém não foi eleito.

A delegada, Joilce Silveira Ramos, responsável pelo caso, foi procurada e afirmou que Marielli ainda não foi encontrada.

dourados news