Casamento de filha de ministro da Saúde é um fiasco

O clima foi de confronto com a PM e protesto no casamento da deputada estadual do Paraná, Maria Victoria (PP), na noite da sexta (24). A noiva, que é é filha da vice-governadora Cida Borghetti e do ministro da Saúde, Ricardo Barros, entrou e saiu da Igreja do Rosário, no centro de Curtiba escoltada, enquanto manifestantes jogavam ovos e protestavam com cartazes. e gritos.

Foto: Forte escolta policial para conter a multidão no casamento da deputada Maria Victoria, filha do ministro Créditos: G1 Paraná|Reprodução

Após a saída dos convidados da Igreja do Rosário, houve momentos de tensão em frente ao Palácio Garibaldi, onde ocorreu a recepção aos convidados. Policiais militares usaram cassetetes, balas de borracha e bombas de gás contra os manifestantes, que, por sua vez, jogaram pedras e xingaram os policiais. Muitos convidados, que seguiram a pé até a recepção foram alvejados por ovos, inclusive os pais da noiva.



Créditos: G1 Paraná|Reprodução Foto: Manifestantes fizeram cartazes contra a noiva e deputada, filha do ministroCréditos: G1 Paraná|Reprodução

Os que protestavam, gritavam palavras de ordem, contra os políticos presentes. O local da festa, o Palácio Garibaldi, inclusive, foi alvo de uma polêmica durante a semana. Para a recepção dos convidados, a organização mandou construir uma estrutura metálica em frente ao patrimônio ácio é tombado. A montagem não havida tido autorização dos órgãos que acompanham a situação de prédios Após uma vistoria, a Secretaria de Cultura do Estado, liberou o espaço para a festa, mas disse que deve multar a Associação Giuseppe Garibaldi.