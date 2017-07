Caminhonete com maconha de Mundo Novo é interceptada em Cianorte

Cerca de 600 Kg de maconha foi apreendida na tarde desta sexta-feira (14) em Cianorte no Paraná pela Denarc- Divisão Estadual de Narcóticos -. Cinco pessoas entre elas um menor de 17 anos estavam com a droga em uma caminhonete.

Por conta disso, três veículos com placas de São Paulo foram interceptados por policiais em um posto de combustíveis em Cianorte. A droga estava na caçamba e no banco traseiro da caminhonete, que tinha placas adulteradas.

De acordo com o delegado, os outros dois carros realizavam a função de “batedores” do veículo carregado. A caminhonete com a maconha era conduzida pelo adolescente.