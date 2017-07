Jovem é morta pelo marido com 34 golpes de canivete durante discussão

Danieli dos Reis Miranda, de 20 anos, foi assassinada com 34 golpes de canivete desferidos pelo marido Marcílio Batista Rocha, de 36 anos. Crime aconteceu por volta das 22h30 de ontem, em residência que fica na Avenida Expedicionários, Bairro de Lourdes, em Paranaíba. Depois de matar a jovem, Marcílio tentou se matar, desferindo vários golpes em seu corpo.

A mãe do autor disse à polícia que as brigas do casal eram constantes, e que ontem, os dois voltaram a discutir sobre o relacionamento. A testemunha estava deitada, quando percebeu que os dois pararam de brigar. Ela então dormiu, mas acordou em seguida com Danieli pedindo socorro.

A mulher foi até o quarto do casal e se deparou com o filho desferindo golpes de canivete na jovem. Ela correu para pedir ajuda de vizinhos e, quando voltou, viu que Marcílio também estava caído, com vários ferimentos.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu apenas Marcílio, tendo em vista que Danieli morreu no local. O homem foi levado para a Santa Casa, onde foi submetido a cirurgia.

Conforme a perícia, dos 34 golpes desferidos em Danieli, 3 foram no abdômen, 2 no braço esquerdo, uma na mão esquerda, 5 no braço direito, 11 nos seios e 12 nas costas.

Polícia apreendeu faca, canivete e um aparelho celular. Caso será apurado por investigadores.

G1