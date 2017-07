Jornalista mineiro é condenado em MS por afirmar que índio bom é índio morto

Em artigo publicado em 2012 no jornal virtual O Tempo, de Minas Gerais, Navarro disse que “índio bom é índio morto” e chamou os índios de “insuportáveis”, “incestuosos” e “flatulentos”. Ele também classificou as mulheres indígenas como “libidinosas”.

