Menina de 5 anos abraça pai para impedi-lo de esfaquear a mãe

Nesta quarta-feira (12), após ser ameaçada de morte com uma faca pelo marido de 25 anos, uma mulher de 23 anos acionou a polícia da cidade de Jardim.

A vítima contou aos policiais que teria ido até a casa do autor para deixar a filha de 5 anos do casal com o homem para ela poder ir até o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) atender um pedido, momento em que enfurecido o homem teria de posse de uma faca tentado esfaquear a mulher.

A menina ao ver a mãe ser ameaçada pelo pai abraçou o homem e começou a chorar tentando impedir que a mulher fosse agredida. A vítima fugiu e conseguiu acionar a polícia, que ao chegar a residência encontrou o autor sem a faca usada para fazer ameaça.

Aos policiais, a vítima disse que tinha medidas protetivas contra o autor, mas que as retirou para poder visita-lo no presídio após ele ser preso por dano ao patrimônio. O casal tem três filhos em comum.

A vítima pediu novamente medidas protetivas contra o homem, e o caso foi registrado como vias de fato, violência doméstica.