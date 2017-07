Compartilhar no Facebook

Acidente com morte é registrado na cabeceira da ponte Ayrton Senna o final da manhã de quinta-feira (13), durante abordagem de rotina na unidade operacional PRF da Ponte Ayrton Senna, ao dar ordem de parada para uma caminhonete, o motorista não respeitou e fugiu em alta velocidade.

Imediatamente uma equipe partiu em acompanhamento tático, mas logo na cabeceira da ponte Ayrton Senna, o motorista da caminhonete perdeu a direção e acabou colidindo frontalmente com uma carreta que transitava em sentido oposto.

Com o choque, o homem que dirigia a Toyota/Hilux com placas de Cascavel/PR, acabou falecendo no local.

Com a chegada dos socorristas do SAMU, eles apenas puderam comprovar o óbito. Informações preliminares indicam que o homem que morreu era morador da Vila Eletrosul, em Guaíra.

A Hilux teria sido tomada em assalto na manhã desta quinta-feira, no Bairro Bela Vista em Palotina/PR.

A PRF não emitiu boletim oficial sobre os fatos, o que pode ocorrer ainda na tarde de hoje. O trânsito na Ayrton Senna ficou parado por cerca de 01h30, e começa a ser liberado aos poucos pela PRF. Apesar do susto o caminhoneiro não se feriu. A qualquer momento novas informações.

