Veículo que fugiu de abordagem policial em Naviraí juntamente com outro que capotou e matou garota é apreendido em Mundo Novo

O veículo Honda/City de cor prata que estava com placas de Balneário Camboriu/SC, e que fugiu de uma abordagem Polícia Militar de Naviraí, na noite da última sexta-feira (07), foi localizado e apreendido na madrugada desta quarta-feira (12), pela PM da cidade de Mundo Novo. Os policiais militares de Mundo Novo receberam uma informação via 190, por volta das 00h10m, sobre dois veículos em atitude suspeita na rua Vereador Borges de Campos, sendo que um deles havia tombado, e seus passageiros o desviraram.

A PM foi até o local, porém nada foi encontrado. Os policiais passaram então a realizar diligencias conseguindo localizar um veículo Honda/City que estava estacionado de frente a uma funilaria. O veículo estava trancando, sem as chaves e sem ninguém por perto.

Ao fazerem uma averiguação os policiais constataram que as placas de Balneário Camboriu/SC que estavam no veículo eram frias e que pertenciam a um veículo Honda/Fit de cor cinza.Foi constatado também que o veículo Honda/City, era produto de furto/roubo ocorrido em 02/07/2017.

Desde sexta-feira (07), quando o veículo Honda/City circulava junto com o veículo Peugeot 307, placas de Penha/SC, fugiu de uma abordagem da PM na avenida Amambaí em Naviraí, ele teria ficado escondido na cidade até a noite de ontem, aonde segundo informações por volta das 21h, ele passou pelo praça do pedágio localizada na BR163, com sentido a cidade de Mundo Novo.

O veículo Peugeot 307, placas de Penha/SC, que também tentou fugir da abordagem da PM, após trafegar em alta velocidade por ruas e avenidas de Naviraí, veio a invadir e capotar no pátio de uma usina, ao não conseguir fazer uma curva para adentrar na BR-163.