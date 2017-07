Mulher morre com 80% do corpo queimado ao fazer bife na chapa

Compartilhar no Facebook

Almeri Terezinha Vaz Gomes, de 50 anos, teve 80% do corpo queimado e morreu, na noite de segunda (10), na residência onde mora, no centro de Costa Rica. Mulher estava em casa com a família fazendo bife na chapa.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima estava em casa com a filha, o genro e um amigo jogando cartas e fazendo bife na chapa, quando o fogo começou a reduzir. A filha da vítima, grávida de 5 meses, pegou o tambor com álcool para colocar na chapa, mas a mãe não deixou a filha fazer o procedimento e tirou das mãos dela para ela mesma colocar. Quando despejou o álcool na chapa, as chamas voltaram sobre ela e se espalhou rapidamente pelo corpo.

Outras pessoas que estavam no local tentaram apagar o fogo com panos e terra e, após conseguirem, acionaram o Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada até a Fundação Hospitalar em Costa Rica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu duas horas depois.