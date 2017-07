Governo de Mundo Novo continua obras no Centro de Eventos

O Governo de Mundo Novo voltou a trabalhar no futuro Centro de Eventos, que deve abrigar as festividades do município no futuro – como a Festa Gastronômica do Peixe e a Festa das Nações.

Após os trabalhos que proporcionaram a conclusão da pista de kart – que teve evento-teste em maio – o governo trabalha na tubulação próxima aos pavilhões iniciados. Trabalha no local a secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Na manhã desta quarta-feira (12), o secretário de Governo Orandir Ribeiro, comentou sobre as ações e a esperança de que em 2018 o local possa já estar pronto para receber as principais festividades do município.