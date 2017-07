Dupla é presa com caminhão carregado com mais de uma tonelada de maconha

Compartilhar no Facebook

David Teixeira de Lima, 28 e Luis Fernando Lopes, 32, foram presos em um caminhão de mudanças, transportando 1.154 quilos de maconha, em um compartimento oculto preparado para a droga. O flagrante aconteceu por volta de 18h30 de ontem (11) na MS-156, em Amambai.

Consta no boletim de ocorrência, que policiais rodoviários estaduais abordaram um caminhão baú com placas de Jaraguá do Sul, que ia sentido a Tacuru conduzido por Luís, e David era o passageiro.

Em vistoria, a carroceria do veículo estava vazio e Luís disse que tinha feito uma mudança para Ponta Porã e os dois estavam voltando para Santa Catarina.

Como a CNH de Luis estava vencida, os policiais decidiram fazer uma vistoria minuciosa no veículo, sendo encontrado um compartimento oculto, preparado para a droga na carroceria.

Foram encontrados vários tabletes de maconha, que depois de pesados, totalizaram 1.154 quilos. A dupla disse não saber da droga, mas depois confessou que receberia dinheiro pelo transporte da maconha até a cidade de Guaíra.

CampoGrandeNews