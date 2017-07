Duas mulheres morrem em acidente próximo a Terra Roxa

Por volta das 17h desta segunda-feira (10), a PRF de Guaíra foi comunicada acerca de um grave acidente de trânsito ocorrido nas proximidades do trevo de Terra Roxa/PR.

Segundo informações, um VW/Gol seguia sentido Guaíra a Umuarama, e assim que passou pelo trevo que dá acesso a cidade de Terra Roxa, após estourar o pneu, a motorista perdeu o controle do automóvel que colidiu no rodado esquerdo de uma carreta que trafegava no sentido contrário. Com o impacto o Gol acabou capotando varias vezes na pista e parando no acostamento.

No acidente duas mulheres morreram e outras pessoas ficaram feridas. Equipes do SAMU atenderam a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros.

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. O motorista do caminhão não se feriu.

Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo foi acionado para o encaminhado dos corpos.

Os nomes das vítimas fatais, assim como dos feridos não foram divulgados.