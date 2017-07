Carro capota e criança consegue sair de veículo para pedir ajuda na estrada

Compartilhar no Facebook

Um carro capotou com cinco pessoas da mesma família na tarde desta terça-feira (11) em uma estrada vicinal de Rio Brilhante. As cinco pessoas ficaram feridos, e um bebê de nove meses sofreu fermentos mais graves.

O carro era conduzido por uma mulher de 25 anos, e tinha como passageiros seu filho de 8 anos, a cunhada de 17, uma mulher de 59, e o bebê de 9 meses, filho da jovem de 17 anos.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o Fiat Uno seguia no sentido Rio Brilhante ao assentamento Lago Azul, onde todos moram, momento em que a motorista perdeu o controle do carro que capotou após passar por uma ponte na estrada de terra, conhecida como ”Estrada da Boa Vista”. Em seguida o carro saiu da pista, e foi parar em um matagal.

Após o acidente, sem sofrer ferimentos graves, o menino de 8 anos, saiu do carro e correu até a estrada, onde foi buscar ajuda. Ele conseguiu para o motorista de um caminhão que passava pelo local e parou para prestar socorro .

Ambulâncias da secretaria de saúde de Rio Brilhante foram acionadas e encaminharam as vítimas ate o hospital local. a maioria dos passageiros não sofreram ferimentos graves, porém, o bebê, teria batido a cabeça durante a capotagem e com isso sangrou pelo nariz. Segundo os médicos ele seria internado e já foi pedido uma vaga de urgência para um hospital de Dourados.