Bolsonaro visita o Estado em comemoração a Retirada da Laguna

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) chega amanhã (12) à Capital, às 20 horas. O parlamentar participará da 13ª Jornada Cultural da Retirada da Laguna.

A convite do deputado estadual Coronel David (PSC), Bolsonaro visitará primeiro o município de Sidrolândia, em seguida o parlamentar segue para Nioaque.

Um dos maiores incentivadores do parlamentar, o deputado do PSC declarou que Bolsonaro “é político de pulso firme”. “Creio que ele é uma opção diante desse lamaçal que estamos vivendo”, opinou David.

Enquanto era do Exército, Bolsonaro serviu em Nioaque entre os anos de 1979 e 1981 como capitão, conforme a Associação dos Oficiais Militares de Mato Grosso do Sul

COMEMORAÇÃO

Para celebrar os “150 Anos da Retirada da laguna”, acontece entre os dias 12 e 13 de julho de 2017 a 13ª Jornada Cultural da Retirada da Laguna.

As ações estão sendo realizadas com o intuito de reverenciar os heróis e reforçar a importância dessa passagem da guerra na constituição da história do Brasil.

No dia 12 de julho será a chegada das comitivas em Jardim, visita ao Cemitério dos Heróis, visita ao Rio Miranda, entrega da medalha Comemorativa ao Sesquicentenário do Conflito da Tríplice Aliança.

Já no dia 13 de julho, em Nioaque acontece Encenação na Praça dos Heróis, depois se deslocarão para Anastácio finalizando visita a Porto Canuto, onde é o término da Retirada da Laguna.

