Polícia do Paraguai entrega jovem foragido ao Brasil

Mundo Novo (MS)– Um jovem de 19 anos de idade, que tinha contra si, mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Goioerê (PR), devido à prática de roubo de um trator em uma propriedade rural no dia doze do mês passado, na cidade de Moreira Sales (PR), foi capturado por policiais paraguaios, na tarde de segunda-feira (10).

Através de um aplicativo de celular, os paraguaios contataram os colegas do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo e pediram para averiguar a situação do suspeito, que teria adentrado e permanecido no território paraguaio de forma ilegal. Durante a checagem, o próprio suspeito admitiu ser fugitivo da Justiça Paraense.

Ele foi entregue por uma equipe de Policiais Paraguaios e membros do setor de Imigração do País Vizinho, a uma guarnição do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo no Posto Aduaneiro Leão da Fronteira, localizado na faixa de fronteira. De imediato, o procurado foi repassado a Polícia Militar de Guairá (PR), que havia sido comunicada do fato e enviou policiais para conduzir o procurado, para a Cadeia Pública daquela Cidade.

PARCERIA: Iniciada em janeiro de 2013, a parceria entre as policiais Nacional do Paraguai e Militar de Mundo Novo, possibilitou a recuperação de diversos veículos que haviam sido furtados ou roubados no Brasil. A Polícia Paraguaia também fez a detenção em seu País de vários marginais foragidos da justiça brasileira, como foi o caso do chamado “Maníaco das Redes Sociais” e do suspeito de ter matado um policial militar em Itaquiraí.

Comandante do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo, o Tenente Gessé, fazendo menção ao bom entrosamento com os paraguaios disse que “estamos presenciando em Mundo Novo, aquilo que há alguns era uma utopia, pois quem no Brasil poderia acreditar que um dia, veículos roubados em nosso País e levado ao Paraguai, seriam devolvidos, assim como foragidos do Brasil seriam capturados dentro do Paraguai. Os resultados até aqui obtidos mostram que o estreitamento das relações institucionais já é algo sacramentado e deve ser levado às demais localidades”.

Recentemente, uma reunião ocorrida no prédio do Fórum de Mundo Novo e que contou com a participação de diversas autoridades brasileiras e paraguaias, serviu para reforçar os laços de amizade e dar continuidade ao trabalho conjunto.