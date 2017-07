PMA apreende caminhão com carga de madeira ilegal e aplica multa de R$ 3 mil em empresa

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização no município de Sete Quedas e apreenderam no km 5 da rodovia MS 160 no início da tarde de hoje (10), um caminhão Mercedes Benz carregado de madeira serrada ilegal.

A PMA verificou que 10 m³ de madeira nativa estavam sendo transportados sem autorização ambiental (DOF – Documento de Origem Florestal), que é o documento legal para se ter em depósito ou transportar qualquer produto florestal. A madeira ilegal saía do município de Sete Quedas, com destino a Naviraí.

O material vegetal e o veículo foram apreendidos. A PMA autuou a empresa, proprietária do produto florestal, com sede administrativa em Sete Quedas e aplicou multa de R$ 3.000,00. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. Todo o material foi entregue à delegacia de polícia civil de Sete Quedas.