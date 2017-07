Daenerys Targaryen navega rumo a Westeros com seus exércitos, dragões e o novo Mão da Rainha, Tyrion Lannister. Jon Snow foi coroado Rei do Norte após derrotar Ramsay Bolton na Batalha dos Bastardos e retornar à Casa Stark de Winterfell. Em King’s Landing, Cersei Lannister tomou posse do Trono de Ferro ao incendiar o Alto Pardal, seus seguidores e seus rivais no Septo de Baelor. Mas, à medida que alguns elos são rompidos e novas alianças são formadas, um exército de homens mortos se aproxima da Muralha, ameaçando acabar com o “jogo dos tronos” para sempre.

Vencedora de prêmios Emmy® e Globo de Ouro®, a série GAME OF THRONES retorna para a sétima temporada, composta por sete episódios, no dia 16 de julho, domingo, às 22h, na HBO. Baseada na saga dos best-sellers de George R.R. Martin, a série narra uma batalha épica pelo poder em um vasto e violento reino.

A nova temporada de GAME OF THRONES marca o retorno de Peter Dinklage (Tyrion Lannister), premiado com Emmy® e Globo de Ouro®, de Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Aidan Gillen (Petyr “Mindinho” Baelish), Kit Harington (Jon Snow), Diana Rigg (Lady Olenna Tyrell), Sophie Turner (Sansa Stark) e Maisie Williams (Arya Stark).

O elenco conta ainda com a volta de Alfie Allen (Theon Greyjoy), John Bradley (Samwell Tarly), Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Nathalie Emmanuel (Missandei), Jerome Flynn (Bronn), Iain Glen (Jorah Mormont), Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Conleth Hill (Varys), Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane), Hannah Murray (Gilly), Carice van Houten (Melisandre), Indira Varma (Ellaria Sand), Pilou Asbaek (Euron Greyjoy), Rory McCann (Sandor “Cão de Caça” Clegane) e Richard Dormer (Beric Dondarrion).

Os novos personagens da sétima temporada são interpretados por Jim Broadbent, Tom Hopper, Megan Parkinson e Ed Sheeran.

Episódios de julho:

Episódio #61: “Dragonstone”

Estreia: domingo, 16 de julho

Sinopse: Jon (Kit Harington) organiza a defesa do Norte. Cersei (Lena Headey) tenta igualar as chances. Daenerys (Emilia Clarke) vai para casa.

Escrito para televisão por David Benioff & D. B. Weiss; dirigido por Jeremy Podeswa.

Episódio #62: “Stormborn”

Estreia: domingo, 23 de julho

Sinopse: Daenerys (Emilia Clarke) recebe uma visita inesperada. Jon (Kit Harington) enfrenta uma revolta. Tyrion (Peter Dinklage) planeja a conquista de Westeros.

Escrito para televisão por Bryan Cogman; dirigido por Mark Mylod.

Episódio #63: “The Queen’s Justice”

Estreia: domingo, 30 de julho

Sinopse: Daenerys (Emilia Clarke) é centro das atenções. Cersei (Lena Headey) devolve um presente. Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) aprende com seus erros.