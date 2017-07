PRF prende dupla em carro com maconha e haxixe

Compartilhar no Facebook

A Polícia Rodocviária Federal (PRF) da base de Eldorado, na tarde de ontem, prendeu dois suspeitos de lfazer o transporte de 147 quilos de maconha e 20 gramas de haxixe. A apreensão e as prisões aconteceram em flagrante feito no quilômetro 33 da rodovia BR-163.

No veículo Ford Ka, com placas de Belo Horizonte, além da droga, os policiais encontraram dois celulares e uma mapa com destino a Blumenau(SC).

Aos agentes a dupla, um rapaz de 23 anos, e outro que também não foi identificado, confessou ter ido buscar a droga em Ponta Porã e retornavam para cidade de origem.

Os traficante, veículo e a droga foram levado para a Delegacia de Polícia Civil na cidade. A pena prevista para o tráfico de drogas é de prisão de cinco até quinze anos.