Prefeito participou de reunião extraordinária acompanhando votação do Projeto REFIS

O Prefeito Dr. Izauri participou nesta segunda feira (10), da reunião extraordinária da Câmara de Vereadores que está analisando e votando o REFIS – Programa de Parcelamento Administrativo que permitirá às pessoas regularizarem suas dívidas junto à Prefeitura Municipal.

Na oportunidade colocou sua administração à disposição de todos os Vereadores reconhecendo o trabalho importante que presta o legislativo. “Os Vereadores têm este papel importantíssimo, de serem os olhos e ouvidos da população, de expressar, pela sua voz, os anseios da comunidade” Enfatizou o prefeito.

O prefeito também falou sobre a situação política atual, enfocando ações destes seis meses de mandato. Aqui em Naviraí existe um grupo, forte e unido, trabalhando de forma séria e honesta, pelo bem de toda a população. A administração iniciou o mandato com corte de gastos, tomando atitudes duras, mas necessárias para o momento que se vive na economia brasileira.

Para finalizar sua participação, o prefeito pregou a necessidade de uma boa relação entre o Executivo e Legislativo. “Somos poderes diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é defender os interesses da comunidade. Somos independentes, mas precisamos de harmonia, esquecendo siglas ou questões pessoais em prol do bem comum que é Naviraí”, finalizou o chefe do executivo.