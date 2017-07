Por dívida, empresário e funcionário são sequestrados e mantidos reféns por policial

Compartilhar no Facebook

Empresário de 30 anos e jovem de 21 foram sequestrados e mantidos reféns por um policial militar e o sogro, na noite de ontem (9), no Bairro Vila Toscana, em Dourados. Vítimas ficaram em poder do policial por mais de cinco horas, devido a uma dívida que uma das vítimas não cumpriu.

Consta em boletim de ocorrência, que vizinhos acionaram a polícia informando que viu pela janela da casa, o homem e o jovem, que é funcionário dele, sendo rendidos e colocados em veículo, que saiu em alta velocidade. Policiais realizaram rondas pelo local, mas nada foi encontrado.

Ainda conforme a polícia, por volta das 23h, novamente policiais receberam ligação da esposa de uma das vítimas, informando o endereço onde os dois eram mantidos reféns, pois o sequestrador e a vítima já se conheciam.

A polícia foi até o local e, na residência, encontraram as vítimas, além do policial e o sogro dele, que disse estar tudo bem e que estavam entre amigos. Porém, as vítimas apresentavam nervosismo excessivo.

Os homens foram retirados do local e informaram que tudo aconteceu porque o policial comprou passagens aéreas de sua empresa e ele não chegou a emitir as passagens ao autor. Esposa da vítima então emitiu as passagens e entregou aos policiais, para que repassassem ao autor.

Policial foi detido e ambos os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Dourados.