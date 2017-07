Idoso morre carbonizado em acidente no interior de Mercedes

Compartilhar no Facebook

Um trágico acidente de trânsito foi registrado na tarde de ontem entre Arroio Guaçu e Mercedes, em uma área de mata próximo a Sanga XV. Um senhor morreu carbonizado e um jovem ficou gravemente ferido.

O acidente envolveu dois veículos, um Vectra e um Gol, ambos com placas de Mercedes, que colidiram frontalmente. Com o impacto, o Gol capotou e pegou fogo.

No Gol estavam neto e avô que retornavam para casa, que fica a 50 metros do local do acidente. Após a batida, o Gol capotou e começou a pegar fogo.

O motorista do Vectra que resultou com ferimentos leves, conseguiu retirar das chamas o jovem de 20 anos, mas o idoso, identificado com Lourivaldo Schug, de 78 anos, ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Centro de Saúde de Mercedes em estado grave, com queimaduras por todo o corpo.

Populares tentaram apagar as chamas do veículo, mas sem êxito.

A Polícia Militar de Mercedes esteve no local. O IML foi acionado para remover o corpo.

PortalRondon