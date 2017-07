Assalto a Banco termina com Policial morto

Um policial militar foi morto na manhã desta segunda-feira 10/07, durante uma tentativa de assalto a agências do Banco do Brasil e do Sicoob. Um vigilante da agência do Sicoob também foi baleado e conforme informações atualizadas, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.



Policial Militar é morto durante assalto a bancos em Santa Margarida

Cabo Marcos Marques da Silva

A trágica ocorrência foi registrada em Santa Margarida, próxima a Matipó e Manhuaçu. Conforme primeiras informações, os bandidos teriam fugido com reféns, liberando os mesmos na saída da cidade. O veículo usado na fuga foi localizado nas proximidades da cidade, no córrego São Paulo, em São João do Manhuaçu, na Zona da Mata.

Equipes da Polícia Militar de toda a região foram acionadas e fazem cerco na tentativa de prender os bandidos. O cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, foi baleado na cabeça e morreu na calçada.

A PM enviou para as buscas na região uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), três aeronaves e os comandos das polícias regionais estão fazendo operação de cerco e bloqueio em estradas da área. Equipes de inteligência da PM e da Polícia Civil trabalham na identificação dos autores.

Jornaldosvales