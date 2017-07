22 pneus contrabandeados instalados na carreta

Pneus estrangeiros de diversas marcas, sem autorização para comercialização no país foram instalados nos eixos de uma carreta

Neste domingo (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22 pneus contrabandeados do Paraguai, na BR 163, em Eldorado/MS.

Durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF em Eldorado/MS, no km 38 da BR-163, os policiais constataram que todos os pneus instalados em um caminhão-trator Volvo/FH440 e no reboque, com placas do Paraná, tinham procedência estrangeira e não autorizados para serem comercializados no Brasil. Apesar de o motorista ter alegado que adquiriu os pneus no país, não foi comprovada a legalização dos mesmos.

Pneus contrabandeados, além de configurar evasão fiscal criminosa, não oferece garantias de segurança para serem utilizados, coloca em risco a segurança do trânsito e promove danos ambientais.

A Receita Federal em Mundo Novo/MS recebeu os pneus apreendidos e dará sequência a procedimento administrativo referente ao ilícito.