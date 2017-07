Cantor Latino chora e pede ajuda após perder macaco de estimação no Rio

Compartilhar no Facebook

O cantor Latino publicou um vídeo emocionado nas redes sociais, neste sábado (8), pedindo ajuda para reencontrar seu macaco de estimação, Twelves, que desapareceu em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Latino chora na gravação: “O mundo está desabando sobre a minha cabeça!”, diz.

“Eu faço um apelo pra quem mora pela região próxima do Bosque da Barra, no Rio. Meu macaco (@macacotwelves) tem quatro anos e sempre quando decidia passear voltava logo, porque é domesticado. Dessa vez ele desapareceu. Deve ter se perdido”, relata o cantor.

O famoso ainda publicou o número de telefone da portaria do condomínio onde mora, alertando que quem tiver informações sobre o macaco poderia entrar em contato. “Quem é apegado a bicho de estimação talvez consiga mensurar o meu sofrimento. Grato!”, disse.

O vídeo já tem mais de 300 mil visualizações e 7 mil comentários de fãs do cantor. O próprio macaco Twelves, que tem seu próprio perfil no Instagram, tem 57 mil seguidores com diversas fotos de seu dia a dia ao lado de seu dono famoso.