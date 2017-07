Cabo da Polícia Militar leva tiro em assalto e morre ao dar entrada em UPA

O cabo da policial militar da reserva Luiz Vargas Aguilar, de 55 anos, morreu durante um assalto neste sábado (08), no Bairro Nova Corumbá, em Corumbá, cidade a 428 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, Aquilar levou um tiro que o atingiu entrou próximo a axila e saiu próximo ao pescoço.

Ele chegou a ser levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, porém morreu após dar entrada na sala de cirurgia.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu durante uma Festa Julina no bairro. A PM faz diligências no momento atrás do autor. Mesmo na reserva, Aguilar estava lotado na Unei (Unidade Educacional) da cidade.