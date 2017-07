Traficante é preso com 2,9 toneladas de maconha em banheiros químicos

Compartilhar no Facebook

A criatividade dos traficantes para tentar esconder carregamentos de droga parece não ter limites. Ontem, a Polícia Federal apreendeu em Campo Grande 2,9 toneladas de maconha transportadas dentro de 12 banheiros químicos.

O flagrante aconteceu em um posto de combustíveis localizado às margens da BR-163, na saída para São Paulo.

De acordo com a PF, após denúncia anônima, agentes foram ao local e encontraram o caminhão carregado com os banheiros recheados de tabletes de maconha.

O motorista, um homem de 28 anos morador em Rondônia, afirmou ter sido contratado para levar o material da fronteira com o Paraguai para os municípios de Goiânia (GO) e Indaiatuba (SP).

Ele foi encaminhado para a Superintendência Regional da PF na Capital, onde foi autuado em flagrante.

Maior corredor do tráfico internacional de drogas na América do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul já foi palco de apreensões inusitadas de entorpecentes.

Há registros, entre vários outros, de cocaína escondida dentro de beterrabas e maconha em meio a carregamento de abóboras, como aconteceu em Aral Moreira, no mês de maio.

CorreiodoEstado