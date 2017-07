Motorista perde controle de carro e no acidente mulher morre

Rapaz perdeu controle do veículo e capotou ontem (7), por volta das 21h, na BR-163, em Naviraí. Marcos Antônio da Silva Meezomo de 19 anos, sofreu ferimentos pelo corpo e chegou a ser encaminhado até um hospital. Ariane Franca Tomaz, de 21 anos, que estava como passageira, morreu na hora.

Consta em boletim de ocorrência que as vítimas estavam no veículo Peugeot 307 com placas de Penha (SC), trafegando lentamente pela Avenida Amambai, esquina com a Ceará, atrapalhando e causando confusão no trânsito. A Polícia Militar passou pelo local e condutor do veículo Peugeot tentou bater contra a viatura.

Policiais deram ordem de parada ao veículo, que não obedeceu e fugiu. Tempo depois, testemunhas avisaram as autoridades que o veículo estava capotado na BR-163. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer as vítimas.

No veículo em que estava o casal, Ariane não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Marcos foi encaminhado até o Hospital Municipal de Naviraí com fraturas e lesões pelo corpo.

Condutor informou à polícia que havia consumido maconha e estava sob o efeito do entorpecente e nao portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Caso foi encaminhado para a Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí e será investigado.