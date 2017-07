Homem cai em golpe do falso mecânico e perde mais de R$ 4 mil

Compartilhar no Facebook

Homem de 64 anos foi vítima do golpe do falso mecânico e perdeu R$ 4.460 na manhã de ontem (7), em Ponta Porã. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ponta Porã e será investigado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vítima recebeu a ligação de um homem se identificando como primo distante e que estava a caminho para visitá-lo.

Porém estava com o veículo quebrado próximo ao Assentamento Itamarati, já em Ponta Porã, e precisava pagar o mecânico para conseguir chegar em sua casa.

Acreditando ser o primo, a vítima foi até uma agência bancária e realizou o primeiro depósito, no valor de R$ 1.980. Mais tarde, a vítima recebeu outra ligação do susposto primo, solicitando mais uma quantia em dinheiro, R$ 2.480. Esse vaçpr seria para terminar de consertar o veículo.

Após realizar o depósito, vítima desconfiou da atitude e entrou em contato com o primo com quem imaginava que estava a caminho de Ponta Porã. Esse familiar vive em São Gabriel do Oeste e revelou que não tinha saído da cidade.

CorreiodoEstado