Diretor de zoológico é demitido após dizer ‘fora, Temer’ ao vivo na TV

O diretor-adjunto do Jardim Zoológico, Erico Grassi Cademartori, foi demitido por ter expressado sua posição política durante uma entrevista ao vivo para o Bom Dia DF, da TV Globo.

A exoneração foi determinada pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), devido ao comportamento do servidor ao ser entrevistado.

O programa foi transmitido na manhã desta quarta-feira (5), quando Cademartori falava a respeito de um projeto de colônia de férias do Zoológico. Como refere o site Pragmatismo Político, o entrevistado afirmou:

“Bom, primeiramente, fora, Temer. Porque não está dando mais, né?”, disse Cademartori surpreendendo a repórter, que mesmo de costas não conseguiu disfarçar um sorriso.

O governador Rollemberg, que apoiou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, acredita que a atitude do servidor foi indevida. “[…] ele concedia entrevista na condição de agente público, devendo, portanto, evitar manifestação política”, disse o governador em nota à imprensa.

Nota do governador:

“Nota à imprensa

O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, decidiu exonerar o diretor-adjunto do Jardim Zoológico, Erico Grassi Cademartori, por sua atitude durante entrevista a uma emissora de televisão nesta quarta-feira (5).O governador conversou, por telefone, com o diretor-adjunto e explicou que ele concedia entrevista na condição de agente público, devendo, portanto, evitar manifestação política. Cademartori colocou-se à disposição do Governo para realizar a transição do cargo”