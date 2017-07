Compartilhar no Facebook

A bancária Kellen Vitorino, 20 anos morreu carbonizada na noite de sexta-feira (08) na PR 431 em Jacarezinho.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, no KM 16 da rodovia, Kellen perdeu o controle da direção do veículo Saveiro e atingiu em uma árvore. Com o impacto da batida, o carro pegou fogo.

A jovem não conseguiu sair do veículo a tempo e morreu carbonizada. Corpo da jovem foi recolhido ao IML. Kellen era moradora de Jacarezinho.