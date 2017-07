Professores aprovados no concurso de 2005 são empossados

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira (04) tomaram posse na Gerência Municipal de Educação, mais 25 novos professores aprovados no concurso público realizado em 2005. Ao todo foram 32 profissionais efetivadas na Rede Municipal de Ensino.

A gerente Fátima Liuti teceu palavras de incentivo aos novos professores e reforçou a importância dos profissionais abraçarem o ensino público do município. Manifestou a sua satisfação em dar posse a esses profissionais, direito que conquistaram após uma luta de mais de uma década por este benefício ora concretizado.

“É nossa preocupação como também a do nosso prefeito Dr. Izauri de que todos tenham seus direitos garantidos e que a escola seja para todos eles um local de paz, onde cada um exerça suas funções com profissionalismo, competência e que honrem a história do magistério em Naviraí onde temos profissionais lutadores que nos enche de orgulho estarmos nessa REDE”, disse a gerente.