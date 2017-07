Polícia apreende 2,1 toneladas de maconha em caminhão carregado com soja, em Guaíra

A Polícia Federal (PF) apreendeu 2,1 toneladas de maconha na tarde desta quinta-feira (6), na BR 163, em Guaíra, no oeste do Paraná. A droga estava no fundo falso de um caminhão carregado com soja, que transitava pela rodovia.

De acordo com a polícia, agentes abordaram o motorista durante uma fiscalização de rotina, próxima à ponte Ayrton Senna. Como o condutor apresentou nervosismo, o veículo foi vasculhado e a maconha foi encontrada.

O motorista afirmou à PF que carregou a carreta em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e que entregaria a maconha em Maringá.

Os tabletes de maconha estavam escondidos em um local de difícil acesso, que precisou ser aberto com uma serra elétrica, diz a polícia. O motorista, de 33 anos, foi preso em flagrante e levado à delegacia da Polícia Federal de Guaíra.