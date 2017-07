Mãe amamenta filho durante sexo e diz que “não há nada de errado em fazer amor”

Mãe de três crianças, a norte-americana Tasha Maile mantém um canal no YouTube (“Spiritual Tasha Mama”) onde aborda temas sobre maternidade, saúde da mulher e cuidado com os filhos sob uma perspectiva natural e vegana. Em um vídeo publicado recentemente, Tasha defende uma prática que gerou polêmica.

A mãe afirma que amamenta o filho mais novo, de três meses, enquanto faz sexo com o marido. “Não há nenhum problema em fazer as duas coisas ao mesmo tempo, já que ambas são atos de amor”, defende. Tasha explica que faz isso desde que o primeiro filho nasceu e que a prática nunca foi prejudicial à criança. “De todas as experiências que tive com a prática, garanto que reforça muito os laços da família”.

Tasha já havia se manifestado sobre o tema em 2015, quando também fez um vídeo sobre amamentação e sexo. Agora, a jovem voltou a falar sobre o tema porque o filho mais novo não consegue ficar longe dela e continuar a amamentação durante o sexo foi uma saída para evitar o choro e manter a criança sempre por perto. “Só quero o melhor para os meus filhos. É algo normal e completamente natural”, diz.

No vídeo, Tasha ainda comenta que tudo depende da forma como a família encara o sexo e qual o significado vai ser dado ao ato. “Não há nada de errado em fazer amor”, fala. Ela também convida a todos para uma reflexão sobre o tema. “O sexo é bonito, graças ao sexo estamos aqui, experimentando a vida. Você está pensando por você mesmo? Ou alguma pessoa lhe disse o que pensar/ acreditar?”.

Repercussão

O vídeo de Tasha causou repercussão nas redes sociais e muitos internautas criticaram a postura da jovem. “Como alguém consegue ficar excitada enquanto está amamentando um filho?”, disse um internauta. “Eu não gostaria que meus filhos observassem eu e meu marido fazendo amor. Isso é extremamente pessoal”, escreveu outro.

No entanto, algumas pessoas compreenderam a prática e saíram em defesa da mãe. “É lindo ver alguém que pensa dessa forma”, escreveu uma pessoa. “É como ela diz, normal e natural, não vejo como alguém pode achar isso nojento”, completou outra.