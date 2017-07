Leilão da Receita Federal tem carros de passeio com lance a partir de R$ 150

Leilão eletrônico de veículos e mercadorias apreendidas da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande oferece carros de passeio a partir de R$ 150. Serão leiloados 179 lotes, entre estes, carros, caminhões, caminhonetes e equipamentos de som, além de 15 sucatas.

Há lances iniciais para os carros de passeios usados que variam entre R$ 150 e R$ 4 mil. Exemplo é o GM Monza, com lance inicial de R$ 150. Também está disponível o carro de passeio modelo Chevrolet Kadett, com lance inicial de R$ 200. O carro mais caro é um Audi, com lance de R$ 12 mil. O lote mais barato entre os caminhões é o de modelo Volvo, com lance inicial de R$ 3 mil, e o mais caro é um Mercedez Benz de R$ 35 mil.

Conforme as normas divulgadas pelo órgão, poderão participar pessoas físicas e jurídicas, exceto servidores da Receita Federal, pessoas que empreguem menores de 18 anos de idade de maneira irregular ou quem está impedido de licitar ou contratar com a Receita Federal.

As regras do edital ainda exigem que os veículos sejam utilizados apenas para uso ou consumo. As mercadorias poderão ser examinadas entre os dias 17 e 21 de julho. O recebimento de propostas de valor de compra acontece a partir das 9h do dia 17 de julho e a sessão pública final acontece no dia 25 de julho, às 10h, no horário de Brasília.

O pagamento deverá ser realizado até o primeiro dia útil após o leilão. O agendamento para retirada dos lotes estará disponível a partir do dia 27 de julho e poderá ser feito pelo telefone (67) 3318-7395. A retirada começa a partir do dia 31 de julho.

Para acessar a relação completa de lotes, basta clicar aqui e acessar “Acompanhe e Consulte Editais de Leilão Eletrônico”. A página será redirecionada para o Portal de Sistemas de Leilões Eletrônicos (SLE) da Receita Federal, com a relação de todos editais de leilão disponíveis, entre eles, o da Capital.

CorreiodoEstado