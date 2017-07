Caminhoneiro desconfia de frete, aciona PM e bandido morre em troca de tiros

Desconfiado de um pedido de frete, após vários roubos a caminhoneiros nos últimos 20 dias, um motorista de um caminhão de 34 anos acionou a polícia na noite desta quinta-feira (6). O lugar combinado para o frete seria em um posto de combustível na BR-060.

O caminhoneiro foi esperar os supostos clientes por volta das 18 horas desta quinta-feira (6), momento em que policiais do Batalhão de Choque observavam a vítima no posto. Na abordagem, os policiais encontraram o motorista com dois homens dentro do veículo.

Ao ver os militares, um dos bandidos identificado como Jhonys Arguero Harthmann de 27 anos dispensou dentro do caminhão um objeto, que foi recolhido e identificado como um revólver calibre 22. Já o outro autor identificado como Kewyn Renan Costa Lopes de Souza de 18 anos estava com uma faca de açougueiro também recolhida dentro da cabine do veículo pelos policiais.

Eles confessaram que iriam roubar o caminhoneiro, que o levariam para um cativeiro e o caminhão seria levado para o Paraguai. Os rapazes levaram os policiais até o cativeiro quando no celular de Jhonys várias mensagens chegavam dando informações de como deveriam proceder com a vítima, e que dois homens identificados como Paulo e Jader iriam até o local levar dinheiro e pegar o caminhão para levar para o Paraguai.

Quando os dois homens chegaram ao cativeiro foram abordados, sendo que Paulo Sérgio da Silva, 28 anos conhecido como ‘Delinquente PCC’ fugiu para o meio de um milharal efetuando disparos contra os policiais que revidaram acertando Paulo.

Paulo foi socorrido pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital de Campo Grande. Foram presos Jhonys Arguero Harthmann, Kewyn Renan Costa Lopes de Souza, e Jader Luiz Paulino Dourado.