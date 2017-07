‘Xô, Vampirão’: Anitta participa de gravação de clipe contra Michel Temer

Após dar início à carreira internacional, a cantora pop Anitta agora dá passos rumo à politização de sua música – pelo menos é o que afirma um grupo de políticos que revelaram que a funkeira deverá participar do clipe da música “Xô, Vampirão”, criada por um grupo de artistas que defendem a renúncia do presidente Michel Temer (PMDB).

A informação foi confirmada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede), que afirmou à Época que esteve no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (5) para participar das gravações do clipe, junto do deputado Alessandro Molon (Rede). Ele conta que a música “Xô, Vampirão” está sendo “melhorada” com novos versos, convocando os deputados da Câmara Federal a votarem a favor da abertura de inquérito contra o presidente, acusado de corrupção passiva.

Esta não é a primeira vez que Anitta se posiciona sobre questões políticas. Em maio, após o estouro da denúncia de que Temer teria se reunido com executivos da JBS, a cantora publicou em seu perfil no Twitter que estava “rezando pelo nosso país”.

A cantora esteve nesta quarta-feira em uma reunião na casa da produtora Paula Lavigne, contando com a presença do cantor Caetano Veloso, com quem Anitta contracenou na abertura das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

A casa de Lavigne tem sido um “quartel general” para artistas contrários ao governo Temer. A expectativa é que o clipe de “Xô, Vampirão” seja divulgado ainda nesta quinta-feira (6). Políticos acreditam que a participação de Anitta pode ajudar na mobilização de uma camada mais ampla da população.