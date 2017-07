Vereadores de Amambai vão passar a receber 13º

Os 13 vereadores de Amambai, vão passar a receber um 13º salário a partir deste ano. A lei que instituiu o pagamento do benefício foi publicada nesta quarta-feira (5), no Diário Oficial dos municípios de Mato Grosso do Sul, após a proposta ser aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito Edinaldo Luiz de Melo Bandeira.

Segundo a lei, o 13º dos vereadores de Amambai será pago em dezembro, na mesma data dos servidores da Câmara. Em março deste ano, seguindo o que ocorreu com o funcionalismo da Casa e também com os servidores do Executivo, os salários dos vereadores que estavam “congelados” desde 2012, com o valor de R$ 6.012,70, foram reajustados em 5,02%, passando para R$ 6.314,53.