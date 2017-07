Sargento é detido depois de atirar várias vezes contra vizinhos em bairro da Capital

Compartilhar no Facebook

Sargento da Policia Militar aposentado, de 58 anos, foi detido depois de disparar contra várias residências e uma conveniência nesta madrugada, na Rua Campestre esquina com Rua Sérgio Fragoso Rosa, Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Policial ficou irritado com a atitude dos vizinhos e disparou várias vezes em direção as casas. Ninguém ficou ferido.

Consta em boletim de ocorrência, que o policial chegava na residência onde mora, quando fez barulho muito alto nos portões. Os vizinhos começaram a reclamar, momento em que o policial entrou em casa e, quando voltou, saiu atirando nos portões e em uma conveniência.

Ainda conforme boletim, ao todo policial efetuou onze disparos aleatórios, com revólver calibre .38, que atingiram um veículo Fiesta, que estava estacionado em frente a conveniência. Além disso, atingiu um freezer, uma prateleira e o portão do estabelecimento comercial.

Sargento foi retirado por equipe da Polícia Militar, devido a fúria dos populares que tentaram linchá-lo. Ele foi detido e encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga.