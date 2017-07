R$ 800 mil para asfalto e ônibus escolar solicitados ao deputado Resende são garantidos para Mundo Novo- confirma vereador Kaudi

O vereador Kaudi Filho parceiro do deputado federal Geraldo Resende no município, acompanhou o parlamentar, que esteve com o prefeito Valdomiro Sobrinho, vice-prefeita Rosária Andrade, vereadores, chefes de setores municipais, além da presença do delegado federal de Desenvolvimento Agrário, Dorival Betini em reunião com os produtores da agricultura familiar.

No ato de sexta-feira(30) no Anfiteatro Municipal, Kaudi intermediou o apoio de Resende ao curso de Agronomia, importante adesão para o desenvolvimento da região. Na oportunidade o diretor da unidade da UEMS -Mundo Novo, Prof. Dr. Leandro Marciano Marra, agradeceu o empenho do vereador mundonovense junto ao deputado que tem várias emendas parlamentares em Mundo Novo.

O Deputado que se mostrou apto em atender as reivindicações do vereador Kaudi, com análise de imediato ao pavimento de algumas ruas, orçado em torno de R$ 800 mil reais, além da viabilidade de um ônibus escolar-; comentou que atender uma cidade receptiva é uma grandeza, mais ainda quando advém de um jovem compromissado para os bons resultados em todos os seguimentos do município.

“O deputado federal Geraldo Resende, tem se posicionado através do mandato em prol ao município, com uma equipe capacitada em auxiliar-nos na elaboração de projetos que contemplem os cidadãos mundonovenses”, ressaltou o vereador Kaudi Filho.