PRF prende homem em ônibus com maconha e pistola o Posto da PRF de Guaíra, na BR 272, em fiscalização de rotina na tarde de ontem (5), foi abordado o ônibus viação Umuarama, linha Guaíra-Cascavel, onde foi localizado um passageiro de 30 anos, com uma bagagem de mão contendo um pouco mais de 04 kg de maconha.

Ainda os Policiais Rodoviários Federais encontraram uma pistola, marca Taurus PT 57, calibre 7.65, além de 26 munições no bolso esquerdo da calça do homem, que são de fabricação coreana. Questionado pelos policiais sobre a sua origem, o destino para qual estava indo, o rapaz negou-se a responder. Negou ainda a propriedade dos objetos encontrados com ele.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

PG