Polícias de MS e PR aprendem 2 toneladas de drogas

Ação conjunta de policiais do Paraná e de Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 2.270 quilos de maconha escondidos em meio a vigas de concreto transportados em caminhão guincho. Fato aconteceu ontem à tarde, na Rua Nicolau Otano, no Bairro Jardim Panorama, na cidade de Amambai.

Policial civil do Paraná relatou que a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) de Cascavel recebeu a informação de que Rosana da Silva Zvarezcz de Souza, que mora no cruzamento da Rua Virgínia de Paris com Rua Vinícius de Moraes, em Toledo (PR), transportaria grande quantidade de droga do Mato Grosso do Sul para São Paulo, escondida em meio a manilhas e vigas para construção civil.

Outra informação recebida era de que a mulher estava em busca de um caminhão guincho para fazer o transporte da droga e não levantar suspeita por conta do peso do veículo.

Diante da denúncia, policiais da Denarc passaram a investigar o caso e descobriram que Rosana utilizou seu carro Zafira para ir até uma empresa que vende artefatos de cimento e metalurgia, no centro do Guaíra (PR), no dia 30 de junho.

No dia seguinte, policiais foram até a empresa e foram informados por funcionários que Rosana havia comprado no local palanques e tubos de concreto. Na nota fiscal constava que a carga sairia, de guincho, de Coronel Sapucaia (MS) com destino ao Rio de Janeiro.

Rosana alugou o caminhão no dia 02 de julho, em Toledo (PR). Dono e motorista do veículo não sabiam do transporte do entorpecente escondido nos palanques e tubos de concreto.

Investigadores encontraram o caminhão no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Guaíra, e passaram a monitorá-lo. Policiais pediram apoio de investigadores de Mato Grosso do Sul. Em Eldorado, equipes se posicionaram na MS-295 para abordar o condutor quando o veículo estivesse retornando de Coronel Sapucaia, carregado.

Por volta das 15h de ontem, veículo passou por equipe que monitorava a rodovia e foi acompanhado até a cidade de Amambai, onde motorista foi abordado. Condutor explicou aos policiais as circunstância em que foi contratado para fazer o transporte da carga e que não desconfiava que se tratava de material ilícito, já que seu empregador é uma pessoa honesta.

Durante vistoria, policiais encontraram 2.270 quilos de maconha escondidos em quatro grandes vigas de concreto do tipo pré-fabricados para construção civil. Já a suspeita da polícia, é de que realmente o motorista não sabia que transportava droga.