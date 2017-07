Polícia busca bandidos que dispararam 40 tiros contra PMs e fugiram a pé

Compartilhar no Facebook

Ao tentar fazer a abordagem a dois veículos na MS-145 próximo a Nova Alvorada do Sul, policiais militares acabaram sendo alvo de disparos feitos pelos autores, que conseguiram fugir, na noite desta terça-feira (4).

A polícia da cidade foi informada sobre dois veículos que teriam furado o bloqueio na rodovia e fugido em alta velocidade. Sem saber sobre os carros, os militares fizeram uma barreira policial e abordaram uma camionete S-10.

No momento da abordagem, outro veículo SW4, com quatro pessoas no interior, se aproximou e passou a efetuar disparos contra os policiais, num total de 40 tiros. Os militares se esconderam atrás da viatura e efetuaram tiros contras os autores.

Ainda de acordo com o site Nova Alvorada Noticias, durante a troca de tiros o condutor da camionete conseguiu fugir, mas teve o pneu atingido por um disparo e acabou abandonando o carro e fugindo a pé.

A polícia tentou localizar os autores em estradas vicinais, mas até o momento ninguém foi encontrado. Nenhum policial ficou ferido na ação.